Geheimtipps in Afrika

Persönliche Geheimtipps geben die drei Afrika-Korrespondenten der ARD Jörg Armbruster, Peter Schreiber und Ulli Neuhoff preis - in Ägypten, Kenia und Lesotho. Kairo-Korrespondent Jörg Armbruster taucht kurzerhand mal ab - im weitgehend unbekannten und touristisch so gut wie gar nicht erschlossenen Südteil des Roten Meeres in Ägypten. Dort sind im Wüstenstaat Mangroven, Delphine sowie Schildkröten zu finden.

Datum: 12.04.2021