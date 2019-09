Geheimnisvolles Mali

Beeindruckende Felswand in Mali

Quelle: ORF, Sepp Friedhuber

In der unwegsamen Felslandschaft, in den Geröllhalden am Fuß der Falaise entwickelte sich eine der ältesten schwarzafrikanischen Kulturen. Das geheimnisvolle Volk der Tellem errichtete seine Lehmbauten in Felsnischen inmitten der senkrechten Wände.



Es ist bis heute nicht geklärt, wie sie ihre Behausungen in mehr als hundert Meter Höhe im überhängenden Fels bauen konnten. Und niemand weiß, woher sie gekommen und wohin sie verschwunden sind. Ihre Bauten, die förmlich Schwalbennestern gleich in den kleinsten Nischen des gewaltigen Felsabbruchs kleben, bildeten den Grundstein für den Lebensraum der Dogon.