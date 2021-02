Geheimnisvolles Indien: Im Bann der Berge

Tiger - Hüter des Waldes

Quelle: ORF/BBC/Ben Southwell

Der Tiger ist wohl das bekannteste Nationaltier Indiens, doch wird auch sein Lebensraum im modernen Indien immer kleiner. In den Westghats leben immerhin noch mehr als 570 der imposanten Großkatzen, mehr als irgendwo sonst in Indien. In der traditionellen indischen Kultur spielt der Tiger eine wichtige Rolle als "Hüter des Waldes". Beim Erntefest Onam im Bundesstaat Kerala wird diese Tradition auch heute noch hochgehalten: mit dem "Pulikali", dem Tigertanz zu Ehren des mythischen Königs Mahabali, bei dem die Körper der Tänzer so kunstvoll mit dem Bild eines Tigers bemalt sind, dass der "Hüter des Waldes" in ihren Bewegungen lebendig wird.