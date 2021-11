Dokumentation

Gast im Land der Bären

Im Süden Kamtschatkas, am Kurilensee, leben Menschen und Bären im Verhältnis 1:100. Ein Filmteam begleitet den Wildhüter Wasilli Massimov, der die meisten Tiere seit Jahren kennt. Wasilli kennt auch den Bären, der ihm in nur drei Metern Entfernung gegenübersteht. Das Tier ist erst vier Jahre alt, trotzdem überragt es ihn aufgerichtet schon um Haupteslänge. In so einem Moment weiß Wasilli, dass nun alles in der Hand des Bären liegt.

Datum: 25.10.2021