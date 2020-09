Dokumentation

Flussauf, flussab - Von Teupitz zur Rummelsburger Bucht

Sommer, Sonne, viel Wasser, ein Boot - die Entdeckungstour vor den Toren Berlins kann losgehen. Sie führt Ulrike Finck vom Teupitzer See über viele kleine Seen und die Dahme nach Berlin. Unterwegs trifft Ulrike Finck auf glückliche Skipper, entspannte Inselbewohner, naturbegeisterte Kanuten und ehrgeizige Wassersportler. Die Kajaktour startet auf dem idyllischen Teupitzer See, 40 Kilometer südlich von Berlin.

Datum: 17.08.2020