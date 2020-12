Dokumentation

Estlands stiller Peipussee

Der Peipussee in Estland ist einer der größten Seen Europas. Achtmal größer als der Bodensee wirkt er wie ein kleines Meer. Die östliche Hälfte gehört zu Russland, die westliche zu Estland. Filmemacher Clas Oliver Richter und sein Team reisen am Ufer des Peipussees durch den estnischen Sommer und erleben dabei auch das russische Mittsommerfest der orthodoxen Altgläubigen.

Datum: 08.12.2020