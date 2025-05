Erlebnisreisen: Südfrankreich – Marseille und die Provence Verte

In der Provence Verte, der „grünen Provence“, lebt die 35-jährige Valerie in einem kleinen typisch provenzalischen Dorf. Sie stammt aus Paderborn und liebt die Mentalität der Menschen, die Region und die Sonne des Südens. Sie führt zu ihren Lieblingsplätzen in der Region: in schöne Dörfer, zu wilden Wasserfällen und Schluchten, in ein uraltes Kloster und zu einem Weingut mit ganz besonderer Geschichte. Der besondere Tipp . ein kleines, aber feines Restaurant in dem Dorf Barjols.