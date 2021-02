Dokumentation

Erlebnisreisen: Belgien - Entlang der Maas

Drei Städte, drei Highlights und immer am Wasser gelegen: Dinant, die "Perle" an der Maas. Namur, die Hauptstadt der Wallonie. Lüttich, einst graue Arbeiterstadt, jetzt Touristenziel en vogue. Was alle Städte eint: das typische wallonisch-gemütliche Lebensgefühl und die Freude am Genuss.

Datum: 14.02.2021