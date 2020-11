Elsass, da will ich hin!

Auch ins Lebkuchendorf Gertviller nördlich von Colmar macht Simin einen Abstecher. In Sélestat erforscht sie die Geschichte des Weihnachtsbaums, und in Bergheim bestaunt sie den Weihnachtskrippenweg in der Altstadt mit über 50 von den Bewohnern handgefertigten Krippen. So richtig nostalgische Weihnachten kann man im Ecomusée d''Alsace in Ungersheim erleben.