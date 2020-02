Einkehr vor der Haustür - Oberösterreichs schönste Pilgerrouten

Viele Pilgerwege führen entlang der Donau, unter anderem die Via Nova

Pilger klinken sich mit dem notwendigsten im Rucksack, guten Wanderschuhen und einer Idee von Veränderung im Kopf aus dem Alltag aus. Leiterin der VIA NOVA und Pilgerwegbegleiterin Berta Altendorfer durchquert mit ihren Pilgern Oberösterreich von Schardenberg bis Moosdorf und lässt uns an ihren Gedanken, Sorgen und Wünschen hautnah teilhaben.



Ostersonntag ist für viele Pilger der Startschuss in ein neues Pilgerjahr. Die Auferstehung Jesu Christi ist symbolisch für den Aufbruch in eine neue Zeit. Der Film widmet sich dem Thema Pilgern in Oberösterreich.