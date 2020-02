Ein Sommer wie früher... Das Kamptal in Niederösterreich

Langenloiser Weinbau und der Fluss Kamp

Quelle: ORF/ORF NÖ

Die damals neu erbaute Eisenbahnlinie brachte erholungsuchende Großstädter in die Region. Das Wiener Bürgertum ließ architektonisch bemerkenswerte Villen errichten, die heute noch Ortsbilder und das gesamte Tal prägen. In den Naturbädern des Kamp mit ihren rot-weiß gestrichenen Badehäusern aus Holz suchten die Gäste Abkühlung und Erholung vom Alltag; die nahegelegenen Kulturjuwele sowie die weitgehend unberührte Natur mit ausgedehnten Wäldern und einer reichhaltigen Fauna und Flora waren beliebte Ausflugsziele.



Die Sommerfrische erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance: Mit Erholung am und im Fluss, kultigen Strandbars in stimmungsvollen Flussbädern und mit vielfältigen kulturellen Angeboten von der Rosenburg bis zu Stift Altenburg. Dazu warten traditionelle Heurige mit ihren regionalen Schmankerln, die Weinstadt Langenlois sowie Attraktionen wie eine Straußenfarm oder eine Weingarten-Safari. Das Kamptal hat viel zu bieten für einen Sommer wie früher.