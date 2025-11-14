Hauptnavigation

  4. Ein Berg lebt auf - Der Semmering als Sehnsuchtsort
Das Bild zeigt eine hochgelegene Architektur im Semmering, Österreich. Das Gebäude hat mehrere spitz zulaufende Dächer in verschiedenen Grüntönen und ist aus einer Kombination von Stein- und Holzstrukturen konstruiert. Es ist umgeben von dichtem Grün, darunter Bäume, die den Blick auf das Gebäude teilweise verdecken. Im Hintergrund erstrecken sich majestätische Berge mit bewaldeten Hängen und einigen schneebedeckten Spitzen. Der Himmel ist klar und hell, was auf ein sonniges Wetter hinweist. Die Landschaft vermittelt einen Eindruck von natürlicher Schönheit und Ruhe, typisch für das alpine Gebiet.

Dokumentation

Ein Berg lebt auf - Der Semmering als Sehnsuchtsort

Eine mondäne Wiener Oberschicht zieht es im Fin de Siècle und in der Zwischenkriegszeit auf den Semmering, eine zauberhafte Gebirgslandschaft im Süden Niederösterreichs zur Sommerfrische.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.11.2025
13:20 - 13:45 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt eine beeindruckende Berglandschaft am Semmering, einem Ort im Süden Niederösterreichs. Die Szenerie ist dominiert von grünen Wäldern und steilen Berghängen. Im Vordergrund verläuft ein Viadukt mit mehreren Bögen, das Teil der Semmeringbahn ist, die durch diese malerische Gegend führt. An mehreren Stellen sind Tunnelöffnungen zu sehen. Im Hintergrund erhebt sich ein markanter Berg, der von Wäldern und Wiesen umgeben ist. Der Himmel ist klar und strahlend blau, wodurch die natürliche Schönheit der Landschaft besonders zur Geltung kommt. Zusammenfassend vermittelt das Bild ein Gefühl von Ruhe und idyllichem Naturraum, das für die Region typisch ist.
UNESCO-Weltkulturerbe Semmeringbahn
Quelle: ORF-NÖ

Vor allem Wiener Aristokraten, wohlhabende Bürger, Intellektuelle und Künstler genießen einst ein reges Gesellschaftsleben und die Sommerfrische zwischen Grand Hotels, Villen und einzigartiger Natur, die von der ersten Gebirgsbahn der Welt erschlossen wird.

Heute ist die Semmeringbahn mit ihren einzigartigen Viadukten UNESCO Weltkulturerbe. Wie man heute am Semmering an diese große Tourismustradition wieder anknüpfen will, dem spürt die Doku von Sabine Daxberger nach.

