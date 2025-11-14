Dokumentation
Ein Berg lebt auf - Der Semmering als Sehnsuchtsort
Eine mondäne Wiener Oberschicht zieht es im Fin de Siècle und in der Zwischenkriegszeit auf den Semmering, eine zauberhafte Gebirgslandschaft im Süden Niederösterreichs zur Sommerfrische.
- 14.11.2025
- 13:20 - 13:45 Uhr
Vor allem Wiener Aristokraten, wohlhabende Bürger, Intellektuelle und Künstler genießen einst ein reges Gesellschaftsleben und die Sommerfrische zwischen Grand Hotels, Villen und einzigartiger Natur, die von der ersten Gebirgsbahn der Welt erschlossen wird.
Heute ist die Semmeringbahn mit ihren einzigartigen Viadukten UNESCO Weltkulturerbe. Wie man heute am Semmering an diese große Tourismustradition wieder anknüpfen will, dem spürt die Doku von Sabine Daxberger nach.