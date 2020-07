Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa, Teil 6

Eine Frau in knallrotem Kleid und Stöckelschuhen auf einer Baustelle, das ist das Erste, was Urs Gredig von der ukrainischen Stadt Ismail zu sehen bekommt. So lernt der Reporter die Journalistin Irina Fedorova kennen. Sie ist Chefredakteurin des Lokalfernsehens, betreibt mit ihrer Mutter Ludmilla eine Galerie und gibt Kunstunterricht für Schulklassen.