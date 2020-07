Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa, Teil 5

Dabei hätte die Region an der Donau Aufmerksamkeit mehr als verdient: Denn hier liegt die Schatzkammer von Bulgarien. Davon zumindest ist die Archäologin Krassimira Luka von der Universität in Sofia überzeugt. Unter der Erde am Donauufer schlummern die Überreste der Siedlung Ratiaria. Sie soll einst die Hauptstadt der römischen Provinz Dakien gewesen sein. Doch das «bulgarische Pompeij»« ist bedroht: Seit vielen Jahren wird die Ausgrabungsstätte systematisch von Schatzräubern heimgesucht.