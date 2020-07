Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa, Teil 4

Als nächstes besucht Susanne Wille Belgrad. Die Hauptstadt ist Dreh- und Angelpunkt für den Verkehr zwischen Mittel- und Südosteuropa und Heimat unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen. Eine der grössten Minderheiten sind die Roma. Allein in Belgrad gibt es mehr als 150 Roma-Enklaven. Hier trifft Susanne Wille auf die Sozialarbeiterin Lepa Nedeljkovic. Die 37jährige kennt die Sorgen der Roma und setzt sich mit ganzem Herzen für sie ein. In einem Slum vor den Toren der Stadt werden die beiden Frauen in das Haus einer Roma-Familie eingeladen. So erhält Susanne Wille Einblick in die schwierigen Lebensbedingungen der Menschen am Rande der serbischen Gesellschaft.