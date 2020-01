Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa, Teil 3

Die Donau: Zwischen der Slowakei und Ungarn ist sie Grenzfluss. Aber das Wasser trennt nicht nur zwei Länder, sondern auch die Stadt Komárno. Hier trifft Susanne Wille auf die Familie Grafel, die alles verkörpert, was Komárno ausmacht: Der Vater ist Slowake, die Mutter Ungarin; ein Sohn arbeitet in der Schiffswerft, der andere betreut das Wahrzeichen, die jahrhundertealte Festung. Es ist eine Geschichte über den Alltag in Zeiten der Krise, die auch in dieser Region Spuren hinterlässt.