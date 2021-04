Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa, Teil 2

Das Machland, eine fruchtbare Ebene in Oberösterreich, ist der Ausgangspunkt für Werner van Gent in der zweiten Folge. Hier bringt die Donau Segen, aber auch Fluch: Beim Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002 wurden viele Dörfer überflutet - so auch Hütting. Das einst so stolze Bauerndorf gibt es inzwischen nicht mehr. Familie Mayrhofer hat das Hochwasser und die Umsiedlung erlebt: eine Erfahrung, die sie bis heute nicht loslässt.