Die Donau - Reise in ein unbekanntes Europa, Teil 1

Hoch oben im Schwarzwald beginnt Werner van Gent seine Reise. An der Martinskapelle bei Furtwangen liegt das Quellgebiet der Breg, des längsten Zuflusses der Donau mit fast 46 Kilometern. Von hier aus bahnt sich das Wasser seinen Weg nach Osten: 2888 Kilometer sind es bis zum Donaudelta. Bei Immendingen ist in den Sommermonaten ein einmaliges Naturphänomen zu beobachten: die Donauversickerung. Durchschnittlich 150 Tage im Jahr versickert der Fluss hier komplett im Karstgestein. Welchen Weg das Wasser dabei genau nimmt, beschäftigt seit vielen Jahren eine Gruppe von Höhlenforschern. In Handarbeit haben sie einen fast hundert Meter tiefen Schacht gegraben, um dem Verschwinden des Wassers auf den Grund zu gehen. Werner van Gent begleitet die Hobbyforscher auf eine abenteuerliche Expedition in die Innereien des Karstgebirges.