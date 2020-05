Die USA in einem Zug (1/2)

Die Zugreise durch die USA führt von New York bis Los Angeles quer durch den Kontinent auf den Spuren der Siedler. Die Reisenden erleben eine Fahrt durch sehenswerte Landschaften und Städte.



Auf der ersten Etappe steht unter anderem ein Besuch im quirligen New Orleans auf dem Programm. Außerdem besucht Rita Knobel-Ulrich eine Farm in Georgia und einen Elvis-Fan. In Chicago genießen Nachfahren deutscher Einwanderer im Brauhaus deutsche Gemütlichkeit.