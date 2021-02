Die Philippinen - Ein Reiseerlebnis (Teil 1)

Heute arbeiten 900 Bootsleute am Fluss. Selbst in der Hochsaison kommt jeder nur einmal die Woche an die Reihe. Drei Stunden Schwerstarbeit bringen dem Bootsmann umgerechnet zehn Euro pro Passagier. Neben der atemberaubenden Natur haben die Philippinen auch eine einzigartige Kultur. An vielen Orten finden sich noch die Spuren der spanischen Kolonialzeit, die das Land wie kaum ein anderes in Asien geprägt hat. Prächtige Villen im Art-Deco-Stil und imposante Kathedralen zeugen davon ebenso wie das für diese Weltregion eher untypische Christentum als Hauptreligion.