Die großen Seebäder: Hua Hin - Thailand

Wenn es in Europa kalt wird, kommen auch die Westler nach Hua Hin. Sie haben die Angewohnheit, sich wochenlang jeden Tag in die Sonne zu legen. Den Hua Hinern ist das unverständlich. Wer hier im Freien arbeiten muss, verhüllt Hände, Kopf und manchmal auch das ganze Gesicht, um keine Sonne abzukriegen. Die thailändischen Touristen kommen am ganz frühen Morgen oder am späten Nachmittag, kurz vor der Dämmerung zum Strand. Sie gehen angezogen ins Wasser und "spielen im Meer", so heißt das hier. Schwimmer sieht man unter ihnen nie. Die Nähe zum Wasser ist das, was sie anzieht. Der Strand ist das Wichtigste beim "Baden". Hier lassen sie sich nieder zum Picknicken, zum Massieren, zum Essen, zum Spielen.