Dokumentation

Die Grand Tour de Suisse, Teil 1: Von Zürich ins Berner Oberland

Entlang der legendären Grand Tour de Suisse reisen wir in drei Folgen durch atemberaubende Natur, vorbei an Palmen im Süden, Schnee in den Alpen und glasklaren Seen im Landesinneren. Per Bahn und Schiff quer durchs Land und Städte wie Zürich und Locarno ...

Produktionsland und -jahr:

Datum: 10.04.2020