Die Geheimnisse der Lagune - Venedigs versteckte Seiten

Großschiffe im venezianischen Schiffahrtsmuseum (Arsenal Museo Navale)

Quelle: ORF/Laufbild

Der Transport von Kapital in Form von Edelmetall stellte im Seehandel lange Zeit ein Gewichts- und Sicherheitsproblem dar. Bis sich der Wechsel, die Urform von Papiergeld, schließlich als Zahlungsmittel durchsetzte. Unser heutiger Begriff "Bank" geht auf die venezianische "banca" zurück. Die Geldwechsler am Rialto stellten kleine Klapptische auf die Strasse. Es waren ihre Geschäftspulte, "bance" genannt. Später wurden daraus kleine Läden, die auf Geldgeschäfte spezialisiert waren und deren Spuren man heute noch in der Gegend der Rialto-Brücke finden kann. Ebenso haben die viele Begriffe aus dem Bankwesen, wie z.B. "Konto", "Kredit", "Obligo" venezianischen Ursprung.



Die Handelsgesellschaften verzichteten zwar oft auf die Versicherung der verschifften Ladung, aber in den Geschäftsbüchern wurde das Konto des "Messer Domeneddio" geführt. Gott war mit fünf Prozent an allen Seetransaktionen beteiligt, und am Jahresende wurde die eventuell entstandene Gutschrift den Venezianischen Kirchenvertretern ausbezahlt - einer der Hauptgründe für die immense Anzahl von Kirchen in Venedig: Sakralbauten als Form von "Gewinnausschüttung" an eine "göttliche Versicherung".