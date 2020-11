Die Balearischen Inseln: Ibiza und Formentera

In den Marinas liegen die Luxusjachten dicht an dicht. Doch die Einheimischen lassen sich vom Trubel nicht aus der Ruhe bringen. Wie schon sein Vater und Großvater schichtet Vincent Palermet in sengender Hitze Ibizas typische Trockenmauern Stein für Stein aufeinander. Die archaischen Terrassenbauten kommen ohne Mörtel aus. Auf den kargen Böden erzeugen sie ein fruchtbares Mikroklima.