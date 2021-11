Dokumentation

Der Churchill-Pfeil

1939 wurde der sogenannte Churchill-Pfeil in Zürich der Öffentlichkeit vorgestellt. Der elektrische Triebzug fiel wegen seiner aerodynamischen Form und knallroten Farbe überall sofort auf. Seine erste große Fahrt machte er 1946. Damals luden Schweizer Industrielle den Hobbymaler Winston Churchill zu Mal-Ferien am Genfer See ein. Der Zug hieß fortan Churchill-Pfeil.

