Das Glück der Freiheit - Unterwegs in Litauen

Auch Gointautas Pyragas ist regelmäßig an der Grenze zu Kaliningrad unterwegs - auf einem kleinen See, der nur zur Hälfte auf litauischem Territorium liegt. Der Bastler liebt Unterseeboote und hat sich sein eigenes gelbes U-Boot gebaut, mit dem er den See durchquert. Weiter nördlich baut Andrius Sironas Hanf an, der für Öle, Salben und Salate genutzt werden kann. Er will die alte Nutzpflanze jenseits ihrer Karriere als Rauschmittel wieder populär machen.