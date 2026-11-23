Dokumentation
Das Glück der Freiheit - Unterwegs in Litauen
Der blaue Himmel und die grünen Felder, die bis zum Horizont reichen, machen eine Reise durch Litauen im baltischen Sommer zu einem einzigartigen Erlebnis.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.12.2026
- 16:00 - 16:45 Uhr
Der Film führt auf eine Reise durch Litauen und stellt Menschen vor, die zwischen Tradition und Moderne an ihrer Zukunft arbeiten. Das ist auch nach mehr als 25 Jahren der Unabhängigkeit nicht immer einfach. So wird der Alltag häufig zum Abenteuer.
Wer zum ersten Mal nach Litauen kommt, ist beeindruckt von der einzigartigen Landschaft. Die Dünen auf der Kurischen Nehrung wirken wie Skulpturen, die der Wind geschaffen hat. Je weiter man nach Osten reist, desto hügeliger wird die Landschaft.
1991 wurde das Land unabhängig. Seitdem verläuft eine Grenze quer über die Kurische Nehrung. Auf der einen Seite liegt die unabhängige Region Kaliningrad, der westliche Außenposten Russlands, auf der anderen Seite Litauen. Naturschützerin Ausra Feser leitet hier den Nationalpark und schaut ganz genau hin, ob sich die vielen Urlauber auf den vorgesehenen Wegen aufhalten und die fragile Pflanzenwelt in Ruhe lassen.
Auch Gointautas Pyragas ist regelmäßig an der Grenze zu Kaliningrad unterwegs - auf einem kleinen See, der nur zur Hälfte auf litauischem Territorium liegt. Der Bastler liebt Unterseeboote und hat sich sein eigenes gelbes U-Boot gebaut, mit dem er den See durchquert. Weiter nördlich baut Andrius Sironas Hanf an, der für Öle, Salben und Salate genutzt werden kann. Er will die alte Nutzpflanze jenseits ihrer Karriere als Rauschmittel wieder populär machen.
Weiter im Osten Litauens beginnt im Frühsommer eine ganz besondere Theatertournee: In der Kreisstadt Panevėžys packt Regisseur Antanas Markuckis den Pferdewagen zusammen, der gleichzeitig die Bühne seines Puppentheaters ist. Er leitet das kleine Puppentheater, eines der letzten im Land. Im Sommer verlässt er mit seinen Puppenspielern die heimische Bühne und fährt über Land. Für die Kinder in den einsamen Dörfern spielen sie ihre Version von "Rotkäppchen und der Wolf". Und weil in den Dörfern kaum etwas passiert, kommen Groß und Klein gerne und lassen sich von den Puppenspielern und ihrer mobilen Bühne für eine Stunde in ein Märchen entführen.