Das Glantal - Juwel zwischen Burgmauern und Weinbergen

Burg Glanegg, nach Hochosterwitz und Landskron die drittgrößte historische Wehranlage Kärntens

Quelle: Peter Seifert

Besonders auf den Höhen über dem von der Glan in Jahrtausenden geformten Talboden findet man so manchen unentdeckten Schatz.



In seiner neuen Dokumentation entführt der Regisseur Peter Seifert die Zuschauerinnen und Zuschauer in diese geschichts- und kulturreiche Region im Herzen Mittelkärntens, in der mittlerweile wieder erfolgreich Wein angebaut wird und auf zahlreichen Anhöhen Burgen und Schlösser zu finden sind.