Dampfgeschichten aus Südengland

Südengland besitzt eine Vielzahl an historischen Eisenbahnen: An der Küste im Seebad Brighton fährt die älteste elektrische Straßenbahn am Strand entlang. Und im Südwesten Englands, an der Steilküste von Devon, liegt einer der ungewöhnlichsten Geheimtipps des Landes in Sache Eisenbahn: die Wasser-Ballastbahn "Lynton & Lynmouth Cliff Railway".