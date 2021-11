Dokumentation

Christians liabste Hütt''n (2/2): Das Prinz-Luitpold-Haus

Christian K. Schaeffer ist in dieser Folge in den Allgäuer Alpen, genauer gesagt im Ostrachtal in Bad Hindelang, unterwegs. Ziel ist das auf 1846 Metern Höhe gelegene Prinz-Luitpold-Haus. Auf dem Weg zur Hütte kommt der Schauspieler und Bergliebhaber an einer Bienenbelegstelle vorbei, wo Imker aus ganz Deutschland ihre Königinnen begatten lassen.

18.10.2021