Bilbao, da will ich hin!

Bilbao, die heimliche Hauptstadt des Baskenlandes, hat sich in den vergangenen 20 Jahren von einer schmutzigen Industriestadt in eine schillernde Kunst- und Kulturmetropole entwickelt. Am Ufer des Ria del Nervión, wo es früher nach Abwasser und Chemikalien roch und der Rauch der Hafenanlagen die Luft verpestete, sitzen heute junge Menschen in angesagten Bars bei einem Drink. Dass es zu dieser Veränderung kommen konnte, liegt unter anderem am Bau des berühmten Guggenheim-Museums und dessen ungewöhnlicher Architektur.

Datum: 25.07.2022