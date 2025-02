Passage bei der Wollzeile

Quelle: ORF/Clever Contents.

Wenn man hier aussteigt - entweder am Karlsplatz, dem Stephansplatz oder Schwedenplatz - landet man in einer hochpreisigen Geschäftswelt, in der das touristische Treiben dominiert und die glanzvollen Fassaden an den großen Straßen und Plätzen die Passanten beeindrucken.



Wer vom Reumannplatz bzw. noch weiter vom Süden von Oberlaa kommt und hier landet, der meint in einer anderen Stadt angekommen zu sein. Die Innere Stadt ist aber auch abseits der großen Trampelpfade ein sehenswerter Ort, verborgene Cafés oder Lokale wie der legendäre Gutruf, in dessen Untergeschoß einst der Herr Karl gedreht worden ist, machen den Charme dieses Ortes aus.



Ein Film von Philipp Dornauer.