Dokumentation
Berlin erleben – Die 30 schönsten Stadtspaziergänge
„Berlin erleben“ stellt 30 schöne Routen für Spaziergänge in der Stadt vor. Es geht von Köpenick bis Spandau und von Pankow bis Friedenau.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.10.2025
- 14:45 - 16:15 Uhr
Wir machen einen Spaziergang rund um den Schlachtensee, schauen in Schöneweide im Revier Südost vorbei, besuchen natürlich die Flaniermeilen Unter den Linden und Friedrichstraße und entdecken Wege, die nicht jeder kennt. Wer beispielsweise vom Märchenbrunnen im Friedrichshain zur Weberwiese an der Karl-Marx-Allee schlendert, kann viel über die Geschichte Berlins lernen. Wer durch Schmargendorf spaziert, entdeckt ein Rathaus, das für viele Paare der schönste Ort zum Heiraten ist. 30 Routen für schöne Spaziergänge in der Stadt.
Von ihren schönsten Spazierwegen erzählen die Schauspieler Mariella Ahrens, Stipe Erceg und Winfried Glatzeder, die Sängerin Cara Ciutan, Entertainerin Gérôme Castell, Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert, die Journalistinnen Julia Lorenz und Maria Ossowski (rbb), Kolumnist Hajo Schumacher sowie Fernsehpfarrer Alexander Höner, der in Weißensee zuhause ist.
Eine Jury aus zehn Stadtführerinnen und Stadtführern hat über die Reihenfolge der „30 schönsten Berliner Stadtspaziergänge“ abgestimmt. Welche Route durch Berlin ist unsere Nummer 1?