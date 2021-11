Dokumentation

Bahnknoten Portland

Güterzüge, die am mächtigen Columbia River entlangdonnern, riesige Hebe- und Drehbrücken und eine reichhaltige Eisenbahngeschichte, das alles bietet der Bahnknoten Portland in Oregon, USA. Die Stadt, sie an der Mündung des Willamette Rivers in den Columbia River liegt, ist eine quirlige Hafen- und Industriemetropole - und nicht zuletzt ein Dorado für Eisenbahnfreunde.

Datum: 01.11.2021