Auf schmalen Spuren - Eine Entdeckungsreise entlang der Waldviertel Bahn

Wasserschloß Heidenreichstein

Quelle: ORF

Im liebevoll gestalteten Museum von Schloss Weitra erwartet den Besucher ein Überblick über 800 Jahre Geschichte von Stadt und Schloss. Es zeigt den wechselvollen Werdegang der Kuenringer und der heutigen Hausherren, der Fürstenbergs. Der Schlosspark bietet einen schönen Blick auf das mittelalterliche Städtchen. Weitra gilt als älteste Braustadt Österreichs. Auf Schritt und Tritt stößt der Besucher auf Brauerei-Geschichte. 1645 gab es in Weitra 33 bürgerliche Brauhäuser, ein städtisches Brauhaus und das herrschaftliche Brauhaus - das heutige Brauhotel. Und während wir in Weitra beim Bierbrauen zusehen, ist in Gmünd einer schon bei der Arbeit: Heizer Mario Hietler. "Jo griess eich, mir hazn die Dampflok für die morgige Fahrt um 10 Uhr Richtung Litschau ein. Des is eine Przeder, die dauert bis zu 8 Stunden, bis wir einen Druck von 13 Bar beinander haben." (Red.: Ja grüß Euch - wir heizen die Dampflok für die morgige Fahrt um 10 Uhr Richtung Litschau ein.) Fast zweitausend Kilo Kohle fasst die MH1 - und fünf Kubikmeter Wasser. Das Betreiben der alten Lok ist echte Knochenarbeit.