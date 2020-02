Auf pannonischen Spuren - Eine Entdeckungsreise entlang der Neusiedler Seebahn

Bahnhof Weiden am See

Quelle: ORF/Marx Media

Natürlich werfen wir auch einen Blick in das angeschlossene Erwin Moser Museum. Wenn man in Mönchhof-Halbturn einfährt, fällt als erstes der von Josef Haubenwallner gestaltete Museumsbahnhof ins Auge. Der passionierte Sammler und Bastler hat über 35 Gebäude aus der Zeit zwischen 1890 bis in die 1960er Jahre abgebaut und liebevoll restauriert auf eigenem Grund wieder aufgebaut. Altes Handwerk und das bäuerliche Leben im Heideboden kann man im größten Freilichtmuseum des Burgenlandes besichtigen, inklusive einem Achterl Jungwein im eigenen Dorfgasthaus.



Die Neusiedler Seebahn kann man auch von Wien bequem erreichen: Am neuen Wiener Hauptbahnhof in Richtung Pamhagen einsteigen und ohne Zugwechsel geht’s ab Richtung Seewinkel. Zum Beispiel nach Frauenkirchen, wo man sich direkt am Bahnhof vom Shuttledienst der St. Martins Therme abholen lassen kann. Wellness und Naturerlebnis sind die Schwerpunkte der am Rande des Nationalparks gelegenen Therme. Mit dem Jeep geht’s zum Vogelbeobachten in eine andere Welt, zu den idyllischen Lacken des Naturschutzgebietes.