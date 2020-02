Auf nostalgischen Spuren - Eine Entdeckungsreise entlang des Reblaus Express

Hardegg/Thaya - die kleinste Stadt Österreichs - direkt an der tschechischen Grenze

Quelle: ORF/Marx Media

In Retz besuchen wir die bis zu 20 Meter tiefen Keller der Stadt die in prähistorischen Sand gegraben wurden, im Nationalpark Thayatal erleben wir einen "Europäischen Urwald" inklusive der bereits als ausgestorben geltenden Waldwildkatze und wir lernen den Weinkutscher in Weitersfeld kennen, der hervorragende vegane Bio-Weine erzeugt. In Hessendorf erkunden wir das Anglerparadies und wir steigen auf Wasserski in Langau. Eine Besichtigung des Stifts Geras beschert uns die Bekanntschaft des Kräuterpfarrers Felsinger, der in der Abgeschiedenheit des Klosterlebens sein Wissen um Heilkräuter kultiviert. Um schließlich in der einzigen Stadt mit einer vollkommen erhaltenen Stadtmauer, nämlich Drosendorf, zu landen, wo wir uns im "Goldenen Lamm" kulinarisch verwöhnen lassen.