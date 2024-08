Auf nach Ameland!

Im Sommer ist die Insel fest in Kinderhand: Auf keiner anderen Nordseeinsel gibt es so viele Ferienlager wie dort – und das seit fast 100 Jahren. Allein seit dem Zweiten Weltkrieg erholten sich mehr als eine Million Kinder auf Ameland, ein Großteil davon aus Nordrhein Westfalen. Übernachtet wurde anfangs in Kuhställen, später in umgebauten Bauernhöfen. Andrea Grießmann gerät mitten in das sogenannte Betreuersuchspiel – der Höhepunkt einer jeden Ferienfreizeit.