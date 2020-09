Dokumentation

Auf blanken Gleisen durchs Nildelta

Das Nordafrikanische Land der Pharaonen hat die älteste Eisenbahnstrecke des Kontinents. Die filmische Reise führt durch das Nildelta, Ägyptens bevölkerungsreichstes Gebiet. Ausgangspunkt der Reise ist die Hafenstadt Alexandria. Von dort aus geht es in normalen Regelzügen gut 200 Kilometer bis zur Hauptstadt Kairo. Hier steht eine Nil-Fahrt mit einer Feluke, einem traditionellen Segelboot, auf dem Pflichtprogramm. Die Reise geht weiter Richtung Osten und endet schließlich in Port Said am Mittelmeer, wo sich die Einfahrt des Suezkanals befindet.

