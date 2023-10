Dokumentation

Per Anhalter durch Japan

Wie lernt man am besten fremde Menschen kennen, ohne dass man ihre Sprache spricht? Man setzt sich zu ihnen ins Auto! Genau so macht das Samuel Häde. Per Anhalter durchquert der Filmemacher in zwei Monaten Japan allein auf der Suche nach Abenteuern - ein Trip der besonderen Art mit Übernachtungen in Münzwäschereien oder heimlich in einer Universitätsbibliothek. Samuels Devise lautet: Ich schlage keine Einladung ab und sage zu allem Neuen erst einmal ja. Mit wenig Geld in der Tasche möchte er es von Tokio in den tiefsten Norden des Landes schaffen, bis nach Hokkaido. Im Winter ist es dort bis zu minus 16 Grad kalt. Dafür wartet dort auf Samuel das Eisangeln.Auf der langen Reise durch das aufregende Land wird der Abenteurer in die Welt des Kendo eingeführt, ein japanischer Kampfsport. Per Zufall trifft Samuel einen alten Mann, der sich als Meister in Kendo entpuppt. Bei ihm zu Hause hält er das erste Mal in seinem Leben einen Shinai in den Händen, einen Kampfstock aus Bambus. In einem Vorort von Tokio lernt Samuel von dem Künstler Koichi den "Tanz der Finsternis". Er soll die Kraft haben, Orte von Leid und Trauer zu befreien. Aber er trifft auch auf andere Reisende, zum Beispiel auf junge Touristen, die in Fukushima auf der Suche nach einer ganz besonderen Erfahrung sind. "Per Anhalter durch Japan": eine Reise mit kalten Tagen an einsamen Straßen und einem Bad in den heißen Quellen von Noboribetsu.

Datum: 03.11.2023