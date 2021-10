Dokumentation

Amsterdam, da will ich hin!

Bei Amsterdam denkt man an romantische Grachten, Hausboote, Fahrräder, Tulpen, Coffeeshops und das legendäre Rotlichtviertel. Doch die Hauptstadt der Niederlande hat mehr zu bieten. Michael Friemel ist in Amsterdam unterwegs, um das zu überprüfen. Dabei schaut er auch hinter so manche Kulisse und entdeckt ganz unbekannte Seiten dieser Stadt.

Datum: 27.09.2021