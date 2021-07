Dokumentation

Abenteuer Rügen und Hiddensee

Deutschlands größte Insel Rügen lockt mit ihren berühmten Seebädern, der einzigartigen Kreideküste und den kilometerlangen Stränden jedes Jahr Tausende an. Auch Hiddensee hat viel zu bieten. Sascha Hingst startet am "Tor zur Insel", in Stralsund, und genießt am Ende seiner Reise den spektakulären Sonnenuntergang auf Hiddensee.

Datum: 14.07.2021