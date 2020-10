Ein Mann, ein Fluss, ein Abenteuer

Unterwegs an den östlichsten Punkt der EU begegnet Robin Wuchter bierbrauenden Mönchen, schwäbischen Ungarn und römischen Grenzsoldaten. Er paddelt, rudert und reist auf dem schnellsten Schiff der Donau. Er erhält Einblicke in die Natur und das Leben der Menschen entlang der Donau - und er wird verstehen, wie beides miteinander zusammenhängt. Es ist eine Reise durch ein offenes Europa vor der Flüchtlingskrise - ein Europa, das es so vielleicht bald nicht mehr geben wird.