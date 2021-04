Dokumentation

Abenteuer Darß - Zwischen Bodden und Meer

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist eine der beliebtesten Ferienregionen an der deutschen Ostseeküste. Der 60 Kilometer lange Sandstrand lockt Urlauber an. Auch Sascha Hingst war dort. Der Moderator hat viele Tipps für seinen Ausflug bekommen: Eine Fahrt im Seekajak, Zumba am Strand, Radfahren entlang der Steilküste, Galerie-Besuch in Ahrenshoop, Seele baumeln lassen am Weststrand, Paddeln in Zingst und vieles mehr. Ob er alles schafft?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 20.04.2021