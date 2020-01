Die Dokumentation "Zurück zum Urwald" wurde weltweit in unzähligen Festivals ausgezeichnet, so zum Beispiel beim Green Screen Film Festival Deutschland 2016:



Green Screen International Film Festival Deutschland, September 2016, Auszeichnung “Bester Film” und “Beste Postproduktion”



Laudatio „Bester Film“: Nur selten gelingt es Filmemachern ein so stimmungsvolles Gesamtkunstwerk zu schaffen. Die einzelnen Instrumente des Werks – Bildgestaltung, souveräne Nachbearbeitung, packende Erzählweise – wirken so virtuos zusammen, dass eine filmische Sinfonie entsteht. Wo die Natur selbst Regie führt, beginnt wieder ein dramatischer Kreislauf von Werden und Vergehen. Den Machern gelingt es, Tiefverborgenes aufzudecken: Wenn Käfer Kriege führen, Pflanzen Warnrufe verschicken und Pilze nach ihrem Tod zu leben beginnen, dann gelingt das Kunststück Poesie und Wissensgewinn elegant miteinander zu verbinden. „Zurück zum Urwald – Nationalpark Kalkalpen“ ist eine Erfolgsgeschichte.



Laudatio „Beste Postproduktion“: Eine gute Postproduktion zeichnet sich aus durch das perfekte Zusammenspiel von Bildmontage, Timing und Ausdruck von Sprache und Musik und dem Sounddesign. Sie ist für den Erfolg des Films genauso unverzichtbar wie eine spannende Kamera oder eine brillante Geschichte. Und wenn dann noch das Unfilmbare erlebbar wird, verdanken wir das einer außergewöhnlich guten Animation. Wir dringen mit dem Bohrgestänge der Schlupfwespe in das Innere des Baums, reisen mit hauchdünnen Pilzfäden tief ins Totholz und wir verlieren uns im Labyrinth des Borkenkäfers.