Wunderland Gantrischgebiet

In Rüschegg trifft Nik auf einen eigenwilligen und talentierten jungen Mann, der Problempferde zähmt. Weiter geht es mit einer langen und wunderschönen Wanderung auf dem Panoramaweg bis zur oberen Gantrischhütte beim gleichnamigen, malerischen See. Hier übernachtet Nik, bevor er seine grosse Herausforderung in Angriff nimmt: den Aufstieg auf den Gantrisch vor dem Sonnenaufgang und dann die Abfahrt durch ein steiles Couloir - eine Mutprobe für den SRF-Moderator.