Wunderland: Entlebuch

Nik Hartmann wird auf seinem Streifzug durch das Entlebuch auf einen mutigen Goldgräber und eine kundige Geschichtenerzählerin stossen. Er wird den Eigenheiten des Windes auf die Spur gehen und wie Old Shatterhand durch den Wilden Westen reiten. Auf der Alp Silwängen wird er eine unvergessliche Nacht unter freiem Himmel verbringen und die Cowboy-Romantik aus nächster Nähe erleben. Kein Wunder, sind die Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt, geprägt von der Natur und vom Umgang mit ihr; sie haben bald mystischen, bald gruseligen Charakter. Nik Hartmann will es sich denn auch nicht entgehen lassen, selber einmal am Schlund des 60 Meter tiefen Schrattenlochs zu stehen, wo der Teufel der Sage nach das hochmütige «Schrattemeitschi» in die Tiefe gerissen haben soll.