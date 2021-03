Wunder der Karibik - Die Trauminseln

Kaum irgendwo auf der Welt treten die geologischen Kräfte so machtvoll in Erscheinung, brechen regelmäßig Vulkane aus und suchen Hurrikans die tropischen Inselparadiese heim. Dass die Tierwelt über und unter Wasser ebenso pulsierend ist wie die karibischen Rhythmen, zeigt die vierteilige "Universum"-Reihe "Wunder der Karibik", die als Koproduktion von BBC und ORF realisiert wurde. Zwischen der Inselwelt und den Küsten Mittelamerikas entfaltet sich die Natur auf unvergleichliche Weise. Ob in tropischen Regenwäldern, salzigen Lagunen, windgepeitschten Wüsten oder auf Vulkanen, die Karibik kann viele unbekannte Gestalten annehmen. Und jede der Inselgruppen ist dabei eine eigene, einzigartige Welt für sich.