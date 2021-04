Wunder der Karibik - Die Schatzküsten

Atlantikmündung des Panamakanals

Quelle: ORF/BBC/Mike Pitts

Der vierte Teil der Serie "Wunder der Karibik" führt in die Dschungelwälder entlang des Panamakanals, in die Mangrovensümpfe Nicaraguas, zu den Cenotes auf der Halbinsel Yukatan, zu den Vulkankegeln Costa Ricas und zum karibischen Barriereriff, dem zweitgrößten Riff der Welt.



Der Panamakanal ist eine der meist genutzten künstlichen Wasserstraßen der Welt. Die 80 Kilometer des Kanals passieren jährlich rund 14.000 Schiffe. Die Wasserstraße verläuft zwischen den Städten Colón an der Atlantikküste und Panama-Stadt an der Pazifikküste. An den Ufern erstrecken sich üppige Dschungelwälder mit einer überreichen Tier- und Pflanzenwelt: Gut 600 verschiedene Vogelarten und rund 150 Säugetierarten leben hier.