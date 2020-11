Dokumentation

Winterzauber im Ausseerland

Rau, grob, still und zugleich voller Farben, voller Leben, voller Poesie - das ist der Winter im Ausseerland. In der Mitte Österreichs verdichten sich die winterlichen Bilder, die so charakteristisch für die Alpenrepublik sind.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 18.12.2020