Zugefrorener Grundlsee

Quelle: ORF/RANfilm.

Rau, grob, still und zugleich voller Farben, voller Leben, voller Poesie - das ist der Winter im Ausseerland.



In der Mitte Österreichs verdichten sich die Bilder, die so charakteristisch für die Alpenrepublik sind: Schneebedeckte Landschaften, vereiste Seen, Wintersportler/innen in der Sonne.

Und wenn diese am späteren Nachmittag ihr gleißendes Licht über die Berggipfel rundum legt, wähnt man sich tatsächlich in einem Wintermärchen.